TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferin muzaffer komutanı Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, kahraman leventlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Preveze ve dahi nice zaferlerimizden aldıkları güç ve cesaretle Mavi Vatan'da görev yapan tüm denizcilerimize muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı sunuyorum" dedi.