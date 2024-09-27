Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, Barbaros Hayrettin Paşa ve tüm şehitleri anarak, Mavi Vatan'daki denizcilere başarı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferin muzaffer komutanı Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, kahraman leventlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Preveze ve dahi nice zaferlerimizden aldıkları güç ve cesaretle Mavi Vatan'da görev yapan tüm denizcilerimize muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Numan Kurtulmuş Mavi Vatan

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 18. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Son dakika! İsrail Suriye'ye neden saldırdı? Şehit kokusu nedir? Şehit kokusu parfümü olayı ne? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });