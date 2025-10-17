TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Öcalan ile Görüşme Açıklaması

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gazetecilerin "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terör örgütü Abdullah Öcalan ile görüşecek mi?" sorusunu, "Bu konu komisyonun gündemindedir. Komisyon da gündemine hakimdir. Nihayetinde bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Komisyon üyesi arkadaşlarımız böyle bir tartışmayla yerini, zamanını, şeklini bir şekilde eğer karar verirlerse ona göre hareket edilir" diye yanıtladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da katıldığı Sivil Toplum Buluşması toplantısını ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün Dicle Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasını Kürtçe dizelerle bitirdiğine ilişkin bir gazetecinin sorunusun yanıtlayan Kurtulmuş, "Gerçekten konuşmanın akışı içerisinde de herhalde tam yerine oturdu, diye düşünüyorum. Manası itibariyle birlikte olmayı, el ele olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen Kürtçe bir dizeydi. Bunun Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

'Bu konu komisyonun gündemindedir'

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terör örgütü Abdullah Öcalan ile görüşecek mi?" sorusuna ise Kurtulmuş, şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu konu komisyonun gündemindedir. Komisyon da gündemine hakimdir. Nihayetinde bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Komisyon üyesi arkadaşlarımız böyle bir tartışmayla yerini, zamanını, şeklini bir şekilde eğer karar verirlerse ona göre hareket edilir. Komisyon hakikaten çok titiz bir çalışma yaptı. 15 toplantı, onlarca saat, yüzlerce saat süren belki çalışmalar yapıldı. 138 sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi dinlendi. Fikirlerine katıldığımız, katılmadığımız çok farklı insanlar oldu. Ama sonuçta bu komisyon başlı başına şunu başarmış oldu. Türkiye'de tam manasıyla olgun bir klasik tartışma ortamı kurulabilir ve buradan sonuç çıkarılabilir. ve 11 siyasi partinin meclisteki 11 siyasi partinin katkı verdiği komisyon her şeyi konuşarak belli uzlaşarak belli bir noktaya getirdi. Sonuçta bunun bir sonucunda da bir rapor ortaya konulacak. Komisyonun raporunda şimdiye kadar konuşulan konular hatta grupların yeni teklif olarak ortaya koyacağı konular da komisyonun raporunda tartışılarak çoğunluğun kararıyla oluşturulabilir. Şu anda komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor yok. Henüz hazırlık aşamasında değiliz."

'Yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir'

Bir gazetecinin "Bu süreçte anadilde eğitimin yasallaşacak mı?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Üniversite açılışındaki kendi görüşlerimi ifade ettim. Çok temel bir insani haktan bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi kendi ana dilini kullanabilmesidir. Nasıl karar alınacağı konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır. Komisyon da bir tekraren altını çizerim yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerin ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na tavsiye eder. O tavsiyelerde hep beraber aramızda arkadaşlar, komisyon üyesi arkadaşlar konuşacak, tartışacak. Eğer karar alırsa benim temennim alınacak kararın daha evvel aldığımız üç kararda olduğu gibi ittifakla anılarak meclisin genel kuruluna komisyonun raporunun gönderilmesidir." şeklinde konuştu.