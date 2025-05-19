TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kürtçe 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Edi Bese'

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ŞIRNAK) - TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta katıldığı Sivil Toplum Buluşması'nda, "Terörsüz Türkiye"ye ilişkin Kürtçe verdiği mesajda, "Şimdi diyoruz ki 'Edi Bese' (Yeter artık.) Artık bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla, ayrılıkla, ağızlarla değil, şarkılarla, türkülerle, halaylarla yan yana, omuz omuza, 'yetti artık' diyerek büyük bir millet olarak ayağa kalktık" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'taki temasları kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen Sivil Toplum Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Kurtulmuş, "Siyasi hayatım boyunca unutamayacağım bir hatıranın oluştuğu bir günü yaşıyorum. Burada hem 19 Mayıs gençlerimizin bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Hem de Gabar'da 81 bin varile ulaşmış üretim kapasitesi ile muazzam bir üretim kabiliyetini yerine müşahede etme imkanımız oldu. Böylece 19 Mayıs'tan başlayan süreçte Anadolu'nun ve Rumeli'nin yeniden kurtuluşu, Müdafa-i Milliye ve Milli Mücadele ruhuyla başlayan ve bağımsızlık fikriyatı ile olgunlaşan o yolun geldiği bu noktada bir asır sonra tam bağımsızlık sloganıyla her alanda bağımsız olan bir Türkiye'yi inşa etmek için ne kadar önemli bir mesafe aldığımızı da hep beraber müşahede ettik. Şimdi o dönem 'bağımsız Türkiye' dediğimiz şey, şimdi daha ileri bir noktaya gelmiştir. Artık hiçbir şekilde dışarıya bağlı olmaksızın kendi ayakları üstünde basabilen, durabilen ve kendi ayakları üstünde milletiyle birlikte güçlü bir Türkiye'yi, büyük bir Türkiye'yi kurabilen iradeyi ortaya koymaya çalışıyor, gayret ediyor" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye'nin tamamıyla gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz"

Terörsüz Türkiye'nin tamamıyla gerçekleşeceğine yürekten inandıklarını dile getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bir zamanlar terörle, silahla, ağızlarla, gözyaşlarıyla hatta korku ve düşmanlıklarla anılan bu bölge artık kardeşlikle, barışla, esenlikle anılacak ve kardeşlik türküleri söylenecek. Bu çerçevede geldiğimiz noktada 'Terörsüz Türkiye'yi sadece bir hayal olarak ortaya koymuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Numan Kurtulmuş, bu aziz milletin, Türküyle, Kürdüyle hep beraber, asırlar boyunca yan yana, omuz omuza, kardeşçe yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için geçmişteki hafızamız aslında hep ibresini, birlikten, beraberlikten, vahdetten ve kardeşlikten yana göstermiştir. Geçmişteki pusulamız bize gelecekte de bir tek istikamet gösteriyor, birlik, beraberlik, kardeşlik ve hep beraber olarak aynı hedefler, ortak hedefler istikametinde yolumuza devam etmektir. Ama ne yazık ki özellikle Osmanlı cihan devletinin yıkılmasından sonra bu coğrafyada emperyalistler ve özellikle son dönemde de emperyalistler yeni bir proje üzerinden, halkları birbirine karşı kışkırtmış, halkları birbirine karşı düşman kılmaya çalışmıştır. Özellikle ya etnik farklılıklar, etnik ırkçılık diyebileceğimiz kimlikler üzerinden halkı birbirinden farklılaştırmış ya da mezhep ve meşrepler üzerinden, insanların inançları üzerinden birbirlerine karşı kılmaya çalışmışlardır. Öyle olmuştur ki, cihan harbinin mağlubu olan ülkemiz sonuçta sınırları darmadağınık edilmiş, sınırlarında bırakın aynı ırktan olanları, aynı aileden olanlar bile bölerek parçalanmıştır.

Sadece şöyle bir yakın, hemen burnumuzun dibindeki coğrafyaya bakalım. Aynı ailede aynı ırkı bile bölmüş olan bir emperyalist proje. Bir asırdır farklı ideolojilerle de insanların arasına girerek, insanları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışmış. Ama sınırları bölmeyi başarsalar da insanların gönüllerini birbirlerinden ayırmayı başaramadılar. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan diğerlerinden ayırmaya muvaffak olamadılar. Ama araya gözyaşı, kan, silah, çatışma, ayrıştırma, ötekileştirme gibi bize hiç ait olmayan, geçmiş pusulamızda bize yol olarak gösterilmeyen hiçbir şeyi, yeni unsurları da ayrılıkçı unsurlar olarak artık önümüze koydular. Şimdi diyoruz ki 'Edi Bese.' Yeter artık. Artık bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla, ayrılıkla, ağızlarla değil, şarkılarla, türkülerle, halaylarla yan yana, omuz omuza 'yetti artık' diyerek, büyük bir millet olarak ayağa kalktık, tarihteki kardeşliğimizi bugünün şartları içerisinde yeniden üretmek ve yeniden bir beraber ve kardeş olmak... Terörsüz Türkiye sevgili kardeşlerim, değerli Şırnaklılar, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele de değil. Terörsüz Türkiye bütün çevre ülkelerimizin de terörden uzaklaşmasına aynı zamanda Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın Lübnan'ın, Ürdün'ün, Yemen'in, Sudan'ın, Libya'nın da terörden arınması demektir. Terörsüz Türkiye artık insanların aynı medeniyet köprüleri üzerinde güçlü bir şekilde işbaşında işbirliği yapabileceğinin alenen ilanı ve ispatı demektir. İnşallah bu istikamette yolumuza devam edeceğiz."

"Hiçbir provokasyona, hiçbir kötü söze, hiçbir art niyetli yaklaşıma müsaade etmeyecek"

Bu süreçte, hiçbir provokasyona, hiçbir kötü söze, hiçbir art niyetli yaklaşıma müsaade edilmeyeceğini aktaran Kurtulmuş, "Sevgili Şırnaklılar, sizlerden beklentimiz ve sizlerden talebimiz, bu süreç kararlılıkla hep beraber sadece devlet politikası olarak değil, bir millet projesi olarak yürüyecek ve yürütülecektir. Bunun için araya girip Türkiye'de kandan göz yaşından istifade etmek isteyen bazı çevreler, dışarıdan bazı çevreler olabilir. Hiçbir provokasyona, hiçbir kötü söze, hiçbir art niyetli yaklaşıma müsaade etmeyecek. Mesele, acılara, fitnecilere hiçbir şekilde fırsat vermemek ister. Bu sabırla ve kararlılıkla başlatılmış olan bu adımları sona erdirmek için hep beraber sadece elimizi değil, bütün gövdemizi ve bütün ruhumuzu da taşın altına koymayı gerektirir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu süreçte güzel sonuçlar elde edileceğini belirterek, sabırla, temkinle hereket edilmesi, herkesin ağzından çıkan sözü yüz kere düşünüp, bir kere konuşması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Ayrımız gayrımız yoktur. Partilerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. İstikametimiz bir ve beraber olacaktır. Biz aynı istikametle yürüdüğümüz takdirde Allah'ın izniyle bu ülkenin insanlarını hiçbir güç önleyemeyecek, yolundan çeviremeyecektir. Bu ülkenin Türkleri ve Kürtleri kendi irademize sahip çıkarak bir olacak, beraber olacak ve hep birlikte güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bu süreçte çok daha güzel sonuçlar elde edileceğini ümit ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunun için sabırla, temkinle, her birimiz ağzımızdan çıkan sözü 100 kere düşünüp bir kere konuşarak sonunda taşı gediğine koyacağız. Taşın gediği neresidir? Ezeli ve ebedi kardeşliğimizdir, birliğimizdir. Hep beraber birlik içerisinde yaşamamızdır. Bu aynı zamanda zenginleşme demektir. Bu aynı zamanda demokratikleşme demektir. İnşallah bu süreci daha ileri demokratik adımlar atarak hak ve özgürlükleri genişleterek, Türkiye'nin demokratik kazanımları çok daha ileri seviyelere götürerek hep birlikte süreci kuvvetli bir şekilde tamamlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'nin dağlarında, ovalarında her yerde barış türkülerinin, halayların, birlik türkülerinin söyleneceğini kaydeden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İnşallah hep beraber önümüzdeki süreci Türkiye için, Türkiye'de yaşayan bütün halkımız için 85 milyon için kardeşlik ve barış ekseni içerisinde sürdürecek ve hep beraber bu topraklarda geçmişte asırlarca nasıl beraber yaşadıysak, kıyamet gününe kadar birlikte, beraber, birbirimizden ayrılmadan yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdik"

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdiklerini belirterek, keşfin ardından çok kısa sürede 81 bin varil günlük üretime ulaşıldığını aktardı. Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugün artık Şırnak adeta petrolün başkenti. Sadece petrol üretimi ile değil inşallah üretimimiz artacak ama onun dışında özellikle Irak, Türkiye, Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil, dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer. Onun için, Şırnak petrol ile büyümeye, petrol ile gelişmeye, kalkınmaya inşallah bundan sonra da devam edecek. Geldiğimiz nokta çok önemli. Türkiye bundan sadece 7 sene önce Türkiye petrollerinin 36 bin varil petrol ürettiği bir noktadan bugün sadece Gabar'da 81 bin varil petrol üretir hale geldi. İnşallah üretimimizi daha da arttıracağız. İnşallah petrol beraberinde Şırnak'ın zengin maden kaynakları, bunları da ekonomi bize kazandırarak başta Şırnak olmak üzere bu bölgeye istihdam getireceğiz, bu bölgeye yatırım getireceğiz."