TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadına Yönelik Şiddet Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınları rahmetle andığını ifade ederek, "Bu anlamlı günün toplumsal dayanışmayı artırmasını ve ortak çabamızı daha da pekiştirmesini diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireyi hedef alan bir suç değil, toplumun değerlerini ve insani hassasiyetlerini derinden sarsan bir insanlık ayıbıdır. Şiddetin tüm biçimleriyle mücadele etmek; kurumlarımızın ve toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu gayretimiz yalnızca hukuki düzenlemelerle değil; eğitim, farkındalık ve toplumsal bilinçlenme süreçleriyle güçlenecektir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınları rahmetle anıyor; bu anlamlı günün toplumsal dayanışmayı artırmasını ve ortak çabamızı daha da pekiştirmesini diliyorum."