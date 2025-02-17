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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japon Arama Kurtarma Ekibine Teşekkür

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japon Arama Kurtarma Ekibine Teşekkür
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş depremlerine yardım eden Japon arama kurtarma ekibine teşekkür etti. Kurtulmuş, Türk-Japon ilişkilerinin önemine vurgu yaptı ve Japon ekibe katkılarının unutulmayacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardıma gelen Japon arama kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Çok fedakarca, insan üstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi.

Depremler sonrasında bölgeye ilk olarak Japon afet yardım ekibinin geldiğini hatırlatarak şükranlarını sunan Kurtulmuş, Türk-Japon ilişkilerinin tarih boyunca olumlu seyretmesinde iki toplumun kültürel yakınlığının ve ortak değerlerine sahip olmasının yanı sıra acılarında da ortaklaşmasının yattığını söyledi.

Japonya'nın da Türkiye'nin de felaketlerden uzak olması temennisini dile getiren Kurtulmuş, "Çok fedakarca, insan üstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır." diye konuştu.

Deprem bölgesine giden Japon ekibin lideri, Japonya Dışişleri Bakanlığı Arşiv Bölümü Kıdemli Daire Başkanı Hideaki Yamamoto ise kabulü dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin duyulmasının hemen ardından bir ekip oluşturduklarını ve liderliğindeki 74 kişilik ekibin Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Yamamoto, Türkiye ve Japonya'nın sıkıntıya düştüklerinde karşılıklı birbirine destek olan iki millet olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ekiple sohbet ederek, teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
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