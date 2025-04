TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul Depremi Açıklaması

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da meydana gelen depremle ilişkin, "Ümit ederiz ki büyük olan depremin etkileri olmadan bunu atlatırız, milletçe bir büyük tehlikeyi daha geride bırakmış oluruz ama öyle görünüyor ki zaten beklenen İstanbul depremi, her an kapıdadır. Hepimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, milletimizin, hepimizin hazırlıklı olması ve Allah korusun olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Öncelikle geçmiş olsun. İstanbul'da ve çevresinde çok kuvvetli hissedilmiş bir depremle karşı karşıyayız. Çok şükür şu an herhangi bir ölü, yaralı bir zayiat gelmedi. Ümit ederiz ki büyük olan depremin etkileri olmadan bunu atlatırız, milletçe bir büyük tehlikeyi daha geride bırakmış oluruz ama öyle görünüyor ki zaten beklenen İstanbul depremi, her an kapıdadır. Hepimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, milletimizin, hepimizin hazırlıklı olması ve Allah korusun olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zaiyatla atlatmamız lazım. Cenabıallah milletimize güzel günler göstersin. İnşallah her türlü beladan, musibetten milletimizi uzak eylesin."