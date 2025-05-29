TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Saldırısına Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Saldırısına Tepki
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de insani yardım projelerinde görevli 5 kişinin ölümüne yol açan saldırılarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, uluslararası otoriteleri kınayarak İsrail'in durdurulması için mücadele edeceğini ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'de Dünya Gıda Programı ile birlikte yürüttükleri projede İsrail'in saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, "işgalci ve savaş suçlusu İsrail'in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehid olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırısı sonucu Dünya Gıda Programı ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projenin 5 çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıda yaşamını yitirenlere ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Katil İsrail'in durdurulması ve hak ettiği cezayı alması için hep birlikte yılmadan çalışacak, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdiği mesajında şunları kaydetti:

"İHH İnsani Yardım Vakfının, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım faaliyetlerini sürdürürken; işgalci ve savaş suçlusu İsrail'in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehid olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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