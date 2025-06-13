TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve uluslararası toplumun bu pervasızlığa derhal dur demesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, insanlığın bir yol ayrımında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve insanlığın geleceğine dair sorumluluk taşıyan devletler, İsrail'in bu pervasız saldırganlığına, hukuk tanımazlığına bir an önce dur demek, acil ve etkili önlemler almak zorundadır. İnsanlık olarak bir yol ayrımındayız" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Had, hukuk, sınır tanımayan İsrail'in, bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktan başka hiçbir anlam taşımayan, İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İşgalci İsrail'in, Gazze'de işlediği soykırım suçlarını sürdürürken aynı zamanda İran'ı hedef alması, yalnızca bölgemizi ve bölge halklarını değil, tüm devletleri ve bütün insanlığı tehdit etmekte, ateşe atmaktadır. Saldırıların sadece İran ile sınırlı kalmayacağı, bölgede istikrarsızlığı derinleştireceği ve dünya barışını tehdit edeceği açık bir gerçektir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve insanlığın geleceğine dair sorumluluk taşıyan devletler, İsrail'in bu pervasız saldırganlığına, hukuk tanımazlığına bir an önce dur demek, acil ve etkili önlemler almak zorundadır. İnsanlık olarak bir yol ayrımındayız. ya İsrail hukuk tanımazlığını sürdürerek tüm dünyayı büyük kriz ve kaoslara sürükleyecek ya da buna karşı "insanlık cephesi" bir araya gelerek bu saldırganlığa son verecek. Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail'i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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