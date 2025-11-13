Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erhan Usta'ya Manevi Tazminat Davası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Kurtulmuş, Usta'nın ifadelerinin onuruna ve saygınlığına zarar verdiğini öne sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor" sözleriyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hangi yetkiyle kurduğu eleştirisinde bulunmuştu.

Kurtulmuş'un avukatları tarafından mahkemey sunulan dava dilekçesinde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde TBMM Başkanı Kurtulmuş'un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Bu ifadelerin, kamuoyu önünde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi kişiliğinin hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği belirtilen dilekçede, söz konusu açıklamaların, eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu vurgulandı.

Usta'nın, "ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğuna" yer verilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir" ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilerek, Usta'nın kullandığı ifadelerin, Kurtulmuş'un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu kaydedildi.

Dava dilekçesinde, üç kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'dan tahsili talep edildi.

