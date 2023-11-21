TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Endonezya'da Müslüman sivil toplum örgütüne ziyaretKurtulmuş, Güney Doğu Asya'nın en büyük camisini ziyaret etti

- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Endonezya'da Müslüman sivil toplum örgütüne ziyaret Kurtulmuş, Güney Doğu Asya'nın en büyük camisini ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama'yı ve Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi...

- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Endonezya'da Müslüman sivil toplum örgütüne ziyaret

Kurtulmuş, Güney Doğu Asya'nın en büyük camisini ziyaret etti

JAKARTA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama'yı ve Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi İstiklal Camii'yi ziyaret etti.

Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Jakarta'da bulunan Kurtulmuş, Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Nahdlatul Ulama Başkanı Yahya Cholil Staquf ile bir araya gelen Kurtulmuş, Endonezya'nın Filistin ve Gazze konusunda hassas olduğunu belirterek yakın zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Jakarta'da büyük bir miting yapıldığını ifade etti.

"İsrail yalnızlaştırılmalı"

Siyasetin en temel unsurlarından birisinin de halkın gücü olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu gücün kullanılarak Gazze'de yaşanan insanlık dramları konusunda hükümetlere baskı yapılması ve dünyada İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, Batı'daki birçok ülkenin, İsrail'in bu katliamı da aşan soykırımına karşı sessiz kaldığını ancak ilk defa batı dünyasında halkların Filistin'e destek mitingleri düzenlediğini, bunun da zihinlerde bir dönüşüme işaret ettiğini kaydetti.

Uluslararası sistemin güç üzerine kurulu olduğunu, bu nedenle de adaletsiz bir küresel sistemin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına birçok ülkenin karşı çıktığını ancak beş ülkenin veto gücü nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası toplumun karar alamaz bir hale geldiğini ifade etti.

Yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her platformda "Dünya beşten büyüktür" diyerek, yeni ve adil bir dünya sisteminin kurulmasının gerekliliğini vurguladıklarını aktardı.

İstiklal Cami ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jakarta'daki ziyareti kapsamında ayrıca Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan İstiklal Camii'yi ziyaret etti. Cami hakkında ilgililerden bilgi alan Kurtulmuş, camiye gelen Endonezyalı Müslümanlarla da sohbet etti.