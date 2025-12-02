Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş Tacikistan'da Çeşitli Temaslarda Bulunacak

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'da İsmail Somoni Anıtı'na ziyarette bulunacak ve çeşitli resmi görüşmeler yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Somoni Anıtı'na ziyarette bulunacak ve çelenk bırakma törenine katılacak, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilecek.

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstem İmamali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda ile bir araya gelecek.

(Duşanbe)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programına katılacak.

(Ankara/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programı ile "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/16.30/19.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerinin ardından Doğukent Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/11.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bakanlık'ta düzenlenecek "Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında gerçekleştirilecek, Pakistan'ın deniz ve kara sahalarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması törenine katılacak.

(İslamabad)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, D-8 Ticaret Bakanları Zirvesi'ne katılacak.

(Kahire)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Afet Haberciliği Eğitim Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi Rektörü Emomali Saifiddin Nasrıddınzoda ile görüşecek, Tacikistan Bilimler Akademisi Botanik Parkı'nı ziyaret edecek, Tacikistan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Kobilcon Huşvahtzoda ile bir araya gelecek.

(Tacikistan)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları başlayacak; Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

(Muş/13.00/Ankara/15.30/Rize/18.00/Sakarya/20.30)

2- Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Opet ile Çimse ÇBK Mersin'in başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara/19.00)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Romanya'nın CS Volei Alba Blaj, C Grubu'nda ise Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Alba Blaj/19.00/Atina/21.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları yapılacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik, Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana-Halkbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Ankara/13.00/15.30/Kocaeli/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/16.30)

***

