Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastanede bulundu. Önder'in durumu ciddiyetini korurken, bazı ümit verici gelişmeler yaşandığı belirtildi.

(İSTANBUL)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Kurtulmuş, "Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil, doktorların vazifesidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti ve doktorlardan Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ziyaretten sonra hastanenin önünde basın açıklaması yapan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha yakinen müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, sevenleri burada. Sağ olsun doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil, doktorların vazifesidir. Bu olay duyulur duyulmaz, herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli temennilere biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz, insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi, vatanını, milletini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri, bu hastalığı sürecinde bir kez daha insanlar tarafından ortaya kondu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde, sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenab-ı Allah şifasını versin. Bütün ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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