Üye Girişi
Haberler

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Güncel Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın ile Mecliste bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aybüke Yalçın Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title