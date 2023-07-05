TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın ile Mecliste bir araya geldi.