TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı Kutladı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında "Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehidlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Polis Teşkilatımız, 181 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin güvencesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA