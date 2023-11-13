TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha da güçlenmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pamukkale Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyadaki yokluk, kıtlık, açlık, küresel göç hareketliliği gibi, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi birçok meselenin dünyayı iki asırdır yöneten zihniyetten kaynaklandığının herkesçe görülmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, sadece bir ofisten ibaret ve sadece rapor yayımlamakla meşgul olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu mazlum insanların halini fasledecek, onlara destek olacak herhangi imkanı, elinde avucunda bunu karşılayacak herhangi bir kaynağı yoktur. Çünkü göç meselesi Batı değerleri için bir sonuçtan ibarettir." diye konuştu.

"Şimdi önümüzde yeni hedefler koymamız lazım"

"Türkiye olarak özellikle ve özellikle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu 29 Ekim'le, artık kapılarından girdiğimiz ikinci asrımızın çok daha güçlü olarak geçmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz." diyen Kurtulmuş, Anadolu topraklarına gelinen günden bu yana Türk milletinin önüne hep yeni hedeflerin konulduğunu söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin birinci asrında nice zorluklardan geçtik, nice güzel günlerimiz oldu, nice kahırlı günlerimiz oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıntıları yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'na girmesek de İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği gerginlikleri, yıkıntıları yaşadık. Her birinizin babaları, dedeleri o günlerdeki yoksullukları, yoksunlukları hatırlıyor. Ama çok şükür şanla, şerefle, birinci yüzyılımızda özgürlük içerisinde, demokrasi içerisinde ve bağımsızlık içerisinde buraya kadar geldik. Şimdi önümüzde yeni hedefler koymamız lazım."

Kurtulmuş, ülkenin gençlerinin önüne hep yeni hedefler koyarak daha ileriye gitmek zorunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının gelecek dönemi çok daha güçlü geçirmesi için ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanması gerektiğini ifade etti.

"İç ve dış vesayet odakları büyük şekilde gerilemiştir"

Türkiye'de geçen dönem içerisinde "vesayet"in geride kaldığını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Vesayet deyince sadece askeri darbede sokağa çıkartılan tankları, tüfekleri hatırlamayın. Vesayet deyince aynen Batı zihniyetine ve onların emrinde olmamız gerekir diye düşünen birtakım çevrelerin Türkiye'yi engellediği, sivil ve askeri bürokraside Türkiye'nin yürüyüşünün önüne çelmeler taktığı günleri dün gibi hatırlıyoruz. Öğrencilerimize mühendislik fakültesinde mühendislik bilgilerini öğreteceğimiz gibi, Cumhuriyet'imizin ilk yüz yılında ne zorluklarla teknolojik başarılar elde ettiğimizi de öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Özgüvenimiz çok güçlü ve artık Allah'a çok şükür, vesayet odaklarının Türkiye'de yapabilecek hiçbir şeyi yoktur. İç ve dış vesayet odakları Allah'ın izniyle geçtiğimiz dönemde büyük şekilde gerilemiştir. Hele hele Türkiye'nin iç vesayet odaklarının tamamen tarihin çöplüğüne atıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Önümüzde, mücadele edebileceğimiz, Cumhuriyet'imizin başlangıcından bugüne kadar bize gelen tam bağımsız, mandacılığa karşı çıkan Türkiye hedefini önlemeye çalışan dış vesayet odaklarıyla da mücadele etme vakti şimdidir. Bunun için mücadele edeceğiz. Mücadele sözle, lafla olmaz. Mücadele, gayretle çalışarak, çabalayarak olur. Biz gayret edeceğiz. Üniversitelerimizin her birisini, alanında yarışabilen fakülteleriyle dünyanın lider kurumları haline getireceğiz."

"İnsanlar, 'Yeter artık, insanlığın yakasından düşün, adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyor"

Bölgedeki gelişmeler değil, dünyadaki gelişmelerin de Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İnsanlığın yeni bir döneminin başlangıcında olduğunu ifade etmemiz lazım. Büyük zorluklar, büyük çatışmalar, büyük gerilimler yaşıyoruz. Ülkelerin arasında ve evrensel olarak yerkürenin her yerinde büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Adalete, insafa ve vicdana dair olan sözleri söyleyerek ve yeryüzünde bu konuda öncü olarak yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık bu son olaylarda (İsrail-Filistin çatışması) bir kere daha gösterdi ki 'Yeter artık, yeter', 'illallah' diyor. 'İllallah' dediği sadece Filistin'de zulmeden Netanyahu ve çetesi değildir. Londra'da bir önceki hafta cumartesi günü 300 bin kişi yürümüştü, bu cumartesi ise 1 milyonu aşkın insan yürüdü. Hem de Londra'da bu yürüyüşe karşı, yürüyüşte Filistin bayraklarının taşınmasına karşı yapılan bir sürü baskılara rağmen. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Amerika'da insanlar, 'yeter artık, insanlığın yakasından düşün, biz adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyorlar. Hatta artık futbol maçlarında ellerinde Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan gençleri, o statlardaki on binlerce insan alkışlıyor, tebrik ediyor. Yeni bir dönem, inşallah bir uyanış dönemi olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü dünya hem insan eliyle gelen felaketlerin hem de bu felaketlerin nasıl çözülebileceğinin konuşulduğu bu dönemde yeni bir söze, yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır."

Akademik yıl açılış törenine, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç katıldı.

(Bitti)