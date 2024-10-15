TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, PAB Başkanı Ackson ile Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, PAB 149. Genel Kurulunun iyi organize edildiğini ve herkesin çok sesli bir şekilde burada görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

PAB'ın önemli bir uluslararası forum olarak görevini icra ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bir yıldır başarıyla PAB Başkanlığı görevini yürüten Ackson'ı tebrik etti.

Dünyanın önemli ve çok taraflı asamblesi olan PAB'ın çalışmalarını Türk delegasyonu olarak önemsediklerini belirten Kurtulmuş, "Özellikle günümüz dünyasında parlamenter diplomasinin çok güçlü bir dış politika aracı haline geldiğini görüyoruz. Bunun için bu önemli enstrümanın dünya barışının sağlanmasında katkıları olacağını düşünüyoruz. Her platformda PAB'ın çalışmalarına destek vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların, gerilimlerin sürdüğünü, bunları üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, dünya sisteminin bu gerilimleri, çatışmaları, savaşları, adaletsizlikleri önleyebilme kabiliyetinin kalmadığını gördüklerini söyledi.

Kurtulmuş, uluslararası parlamenter platformun, küresel barışın sağlanmasına katkıda bulunacağı gibi dünyada yeni bir barış sisteminin, yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için de fikir alışverişini gerçekleştireceği kanaatini taşıdıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Tanzanya Parlamentosu Başkanı olan Ackson'a Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluk ilişkilerine verdiği katkılar dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Tanzanya ile var olan iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da yer aldı.