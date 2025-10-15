TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ortak Bir Türkiye Modeli İçin Çalışıyoruz

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, "Burada bu komisyonun esas amacı insanların kendi yankı odalarında bulunup çözüm üretme sürecine katkıda bulunması değil, tam tersine herkesin kendi yankı odasından çıkarak ortak bir fikri oluşturmaya, ortak bir kararlılığı ortaya koymaya ve esas en önemlisi ortak bir hissiyatın geliştirilmesine katkıda bulunmasıdır ve buna dair bir çabamız var. Terörün ortadan kaldırılması için gerekli olan ve bir daha Türkiye'nin terör ortamına dönmesine asla müsaade etmeyecek şartları da hazırlamak için bir eylem planını bu komisyonun hazırlaması kaçınılmazdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında on beşinci toplantısını yapan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün gençlik ve kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının kapanışında konuşma yapan Numan Kurtulmuş, bugünkü konuşmalarla birlikte 128 STK ve kanaat önderinin dinlendiğini ifade etti. "Sizi temin ederim ki burada konuşulan hiçbir söz zayi olmamış, burada teklif edilen hiçbir konu gündemin dışına itilmemiştir" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Titizlikle bunların hepsi gözden geçirilecek ve en sonunda komisyonumuzun hazırlayacağı raporda faydalanılacaktır. Burada çok yoğun ve gerçekten samimi bir mesai harcıyoruz. En başından itibaren ortak olarak belirlediğimiz ilkeler noktasında yolumuza devam ediyoruz. Yaz aylarında yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiş oldu. Tabii ki herkesin kendine has bir fikri var. Burada bu komisyonun esas amacı insanların kendi yankı odalarında bulunup çözüm üretme sürecine katkıda bulunması değil, tam tersine herkesin kendi yankı odasından çıkarak ortak bir fikri oluşturmaya, ortak bir kararlılığı ortaya koymaya ve esas en önemlisi ortak bir hissiyatın geliştirilmesine katkıda bulunmasıdır ve buna dair bir çabamız var.

"İnşallah bir Türkiye modelini ortaya koyacağız"

Tabii ki en sonunda da terörün ortadan kaldırılması için gerekli olan ve bir daha Türkiye'nin terör ortamına dönmesine asla müsaade etmeyecek şartları da hazırlamak için bir eylem planını bu komisyonun hazırlaması kaçınılmazdır. Bunun için başından itibaren titizlikle burayı bir demokrasi platformu olarak ortaya koyduk. Tekraren söylemek istiyorum, burası Anayasa Komisyonu değil, burası yasa hazırlama komisyonu değil. Parlamentoda temsil edilen bir parti hariç 11 partinin tamamı bu masanın etrafında. Bu, Türkiye demokrasisi için de örnek bir çalışmadır. Buraya kadar gelen fevkalade başarılı bir süreçtir. İnşallah bir Türkiye modelini ortaya koyacağız ve bir daha hiç kimsenin acılar yaşamayacağı bir dönemi çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere armağan edeceğiz."

Numan Kurtulmuş, 17 Ekim Cuma günü, Diyarbakır'da daha önceden planlanmış bir programa katılacağını anlatarak,"Bu, komisyonumuzun resmi bir toplantısı değil, komisyonumuzun bir seyahati değil. Daha evvel hazırlanmış üniversitenin açılış programı. Kültür Yolu Festivali ile ilgili bir konsere katılma ve Diyarbakır STK'larıyla buluşma programı. Gelmek isteyen arkadaşlarımız bu programa eşlik edebilirler. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'ndaki arkadaşlarımıza da davetimizi yaptık" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, komisyonun bir sonraki toplantısının içeriğini daha sonra paylaşacaklarını belirtti.