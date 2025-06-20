TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı ve çeşitli ülkelerin parlamenterleriyle görüşmelerde bulundu.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

BRÜKSEL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılıyor. Kurtulmuş, Belçika Temsilciler Meclisi'nde yapılan zirve öncesi Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Peter de Roover, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello ile NATO PA Belçika Delegasyonu Başkanı Darya Safai tarafından karşılandı. Kurtulmuş daha sonra diğer ülkelerin parlamento başkanları ve temsilcileriyle NATO Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na geçti. Zirve, NATO PA Başkanı Perestrello ile Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı de Roover ve Belçika Senato Başkanı Blondel'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirveye, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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