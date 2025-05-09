TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunun, ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.