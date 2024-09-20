TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El Hamamy'yi kabul etti. Görüşme, Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve gündemdeki ikili ilişkiler ile işbirlikleri değerlendirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid El Hamamy'yi kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel