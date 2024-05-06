TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın Parlamento Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı otelde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Meksika arasındaki ikili ticari, kültürel işbirlikleri ile parlamentolar arası ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan insani kriz, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Meksika'nın pozitif gündemle ikili ilişkilerini sürekli geliştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika'ya yaptığı ziyarette ortaya konulan 5 milyar dolar müşterek ticaret hacmine ulaşılmasının da mümkün olduğunu söyledi. Meksika'yı önemli bir partner olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin göstergesi olarak serbest ticaret anlaşmasının da en kısa sürede imzalanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Mevcut dünya sisteminin, küresel ısınma, göç, iklim değişikliği gibi insani hiçbir sorunu çözme kabiliyetinin kalmadığı gibi savaşları önleme yeteneğinin de bulunmadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyada adil, hakkaniyetli, yeni bir uluslararası sistemin kurulması için ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma ile İsrail'in yedi ayı aşkın süredir Gazze'deki masum insanlara karşı sürdürdüğü soykırım boyutlarına kadar varan ağır katliamları karşısında uluslararası sistemin hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Gazze'deki ağır insanlık suçlarının dünya tarafından seyredildiğini, bunun temel nedeninin Birleşmiş Milletler yapısındaki gayri adil durum olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Gazze'de devam eden insanlık suçlarının bütün dünya için bir sınav olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, hükümetlerinin aksine Gazze'nin masum, sivil halkının yanında yer alan kitlelerin kararlılığını da şükranla takip ettiklerini söyledi.

Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin mutlaka kurulacağını belirten Kurtulmuş, Meksika'ya bu süreçte Filistin halkının yanında yer alan tavrı dolayısıyla teşekkür etti.