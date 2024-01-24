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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş İstanbul Politika Güncel Haberler

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