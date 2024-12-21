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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın Başbakanı Hristijan Mickoski ile Üsküp'te bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi vurgulandı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü

ÜSKÜP - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Başbakan Hristijan Mickoski ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile görüştü. Kurtulmuş, Başbakanlık binasındaki görüşmede, karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğuna önemli katkılar sunacağını ve TBMM heyetiyle gerçekleştirdikleri bu ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Bağımsızlığını kazanmasının ardından Kuzey Makedonya'ya en büyük desteği veren ülkelerinden birisinin Türkiye olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın gelişmesini ve kalkınmasını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasında tarihi köklü ilişkilerin bulunduğunu, Kuzey Makedonya kökenli ve Türk kökenli vatandaşların ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü olacağını vurgulayan Kurtulmuş, çok dilli ve çok dinli yapısına önem verdikleri Kuzey Makedonya'nın bu yapısının korunması için de her türlü desteği vereceklerini belirtti. NATO'daki iş birliğinin ilişkilerde de önemli bir faktör olduğunu, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini de desteklediklerini belirten Kurtulmuş, her türlü platformda ikili ilişkileri artırmayı arzuladıklarını kaydetti. Türkiye-Kuzey Makedonya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir an evvel kurulmasını arzu ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumların faaliyetlerine Kuzey Makedonya makamlarının verdiği destek için teşekkür etti. Kurtulmuş, savunma sanayi, ekonomi, eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi arzusunda olduklarını da vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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