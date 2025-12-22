Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Komisyon Grup Koordinatörleriyle Toplantısı Sona Erdi: Çarşamba Günü Saat 14.00'te Grup Koordinatörleri Yeniden Toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çarşamba günü yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle yaptığı toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çarşamba günü grup koordinatörleri olarak yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen partilerin grup koordinatörleri olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında toplantı yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Feti Yıldız, Koordinatör Grup Başkanvekilleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çarşamba günü saat 14.00'te yeniden bir toplantı yapacağını belirtti. Yıldız, çalışmalara ilişkin "Gayet verimli, gayet uyumlu, inşallah iyi bir rapor çıkacak" dedi. Komisyonun çalışma süresinin de uzama ihtimali olduğunu belirten Yıldız, perşembe günü komisyonun toplanabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırıyor

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırıyor
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title