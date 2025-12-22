TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Komisyon Grup Koordinatörleriyle Toplantısı Sona Erdi: Çarşamba Günü Saat 14.00'te Grup Koordinatörleri Yeniden Toplanacak

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle yaptığı toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çarşamba günü grup koordinatörleri olarak yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen partilerin grup koordinatörleri olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında toplantı yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Feti Yıldız, Koordinatör Grup Başkanvekilleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çarşamba günü saat 14.00'te yeniden bir toplantı yapacağını belirtti. Yıldız, çalışmalara ilişkin "Gayet verimli, gayet uyumlu, inşallah iyi bir rapor çıkacak" dedi. Komisyonun çalışma süresinin de uzama ihtimali olduğunu belirten Yıldız, perşembe günü komisyonun toplanabileceğini ifade etti.