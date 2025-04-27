TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan'da Resmi Ziyarette Bulundu

- TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırgızistan'da

BİŞKEK - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Kurtulmuş'u Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile diğer yetkililer karşıladı. Kurtulmuş, daha sonra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa görüşme gerçekleştirecek ve heyetler arası görüşmeye başkanlık yapacak. Kurtulmuş ile Turgunbek Uulu, parlamentonlar arası iş birliğine dair mutabakat zaptını imzalayacak. Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev'le bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konularda fikir teatisinde bulunulması bekleniyor.