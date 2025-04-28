TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
BİŞKEK - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel