TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı ile Görüştü

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev ile görüştü

BİŞKEK - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Kurtulmuş başkent Bişkek'te Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile görüştü. Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

"Türk dünyasının müşterek meselelerini ele aldık"

Kurtulmuş görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Türk dünyası iş birliği zeminleri olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı iş birliğimizi, Türk dünyasının müşterek meselelerini ve güncel konuları ele aldık. Kırgız Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda önem kazanan ilişkilerimizi ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.