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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşadıkları bir gelecek için haklı taleplerini ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşadıkları bir gelecek için haklı taleplerini ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı ve hürriyeti için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu anlamlı günde bir kez daha ifade ediyoruz ki; Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşadıkları bir gelecek için haklı taleplerini ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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