TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır
Ankara.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır
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