TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da Resmi Ziyarette Bulundu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya resmi ziyarette bulundu. Kurtulmuş, burada Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmeler yapacak.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da

ASTANA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Kurtulmuş, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sabilyanov Nurtay Salihulı ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Kazakistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Astana'da "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla düzenlenecek TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na iştirak edecek Kurtulmuş'un, Genel Kurul toplantısı kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Kurtulmuş, Astana'da, TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek ve TÜRKPA Asamble Konseyi ile TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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