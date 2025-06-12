- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

ASTANA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Kurtulmuş'un yanı sıra Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Süreyya Er katıldı.