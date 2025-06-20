TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'İsrail'in Saldırıları Sona Ermeli, Diplomasi Yeniden Başlamalı'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşı diplomatik müzakere çağrısında bulundu. Kurtulmuş, uluslararası sistemin kritik bir dönüm noktasında olduğunu ve barış ile adaletin sağlanması için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş: " İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır"

"Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır"

BRÜKSEL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır. Mevcut uluslararası sistem bir yol ayrımında" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Kurtulmuş konuşmasında, NATO PA'nın 70 yıl önceki kuruluşundan bu yana demokrasi ve özgürlük değerlerinin yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunduğunu belirtti. Bu değerler ve ilkelerin Ukrayna'ya verilen desteğin temelini oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir yandan Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunurken bir yandan da devam eden savaş sürecinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için diplomatik çabaların ön saflarında yer alıyoruz" dedi.

"Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır" diyen Kurtulmuş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir. Ayrıca Batı'nın çifte standartla hareket ettiği algısını da güçlendirmektedir. İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da devam eden işgal ve saldırganlığı uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Hiçbir gerekçe ciddi suçların işlenmesini meşru kılamaz. Failler sorumlu tutulmalıdır, hesap vermelidir. Bu nedenle bazı müttefik ve ortak ülkelerin Netanyahu hükümetine yönelik son açıklamalarını ve yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamenter diplomasi alanındaki çabaları da iki katına artırmak gerektiğini söyledi.

"Mevcut uluslararası sistem bir yol ayrımında"

Bir grup ulusal parlamentonun 18 Nisan'da İstanbul'da "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nu kurduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İki devletli çözümü ve Filistin halkının meşru haklarını destekleyen parlamentoları girişimimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

İsrail'in, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin ardından şimdi de uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a saldırdığını belirten Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır. Mevcut uluslararası sistem bir yol ayrımında. Çok merkezli bir dünyaya doğru geçişe tanık oluyoruz. Adil ve kalıcı bir barış için etkin bir askeri caydırıcılığın yanı sıra değerlerimize ve ilkelerimize daha güçlü bir bağlılık gerekmektedir. Bu nedenle, savaşlar ve krizler ittifakımızın çevresini kuşatırken NATO, barış ve adalet perspektifini daha da güçlendirmelidir. Kılıçlar olmadan yapılan antlaşmalar sadece sözden ibarettir ve dünyayı güvence altına alma gücüne sahip değildir. Kurallar ve ilkeler olmadan ise kılıç, kontrolsüz güç ve despotizmin bir aracı haline gelir. Ukrayna ve Filistin, kurallar ve ilkelerin mi yoksa kaba kuvvetin mi galip geleceğinin bir testi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

İran'ın müzakere şartını bu sözlerle açıkladı!
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı geliyor
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.