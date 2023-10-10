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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın...

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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