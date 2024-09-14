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TBMM Başkanı ve Bakanlar, Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ve Adalet Bakanı Fuat Oktay, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatı sonrası ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, Eygi'nin toplumda yarattığı etkiyi ve ailesine destek olma isteğini temsil eden bir anlam taşıdı. Yetkililer, Eygi'nin çalışmalarını takdir ettiklerini belirttiler.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bakanlar Tunç ve Göktaş, Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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