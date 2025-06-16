TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul ederek, seçim sonucu tebrik edildi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul etti. Yapıcıoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesi münasebetiyle Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Meclis Başkanımıza hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunması temennisiyle başarılar diler, misafirperverlikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.