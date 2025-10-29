Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Halkın Sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gür Bir Şekilde Yükseltecek, Demokrasinin Standartlarını Yükseltme Azmimizi Kararlılıkla...

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa etmiştir. Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş; birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
