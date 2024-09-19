TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziler Günü'nde Gazileri Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, Meclis'te görev yapan gazileri kabul etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımında, "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Meclisimizde görev yapan gazi polislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin selameti için büyük bir fedakarlıkla ve cesaretle görev yapan kahramanlarımıza, gazilerimize minnettarız." ifadelerine yer verdi.