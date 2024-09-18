TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Helsinki'nin Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel