Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı ve Filistin davasına uluslararası destek çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısının amaçlanan hedefler doğrultusunda tamamlanarak Filistin davası için önemli kazanımlara vesile olmasını temenni etti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının, katliam boyutlarını aşan bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, gelinen noktanın İsrail ve Filistin davası açısından farklı gelişmeleri ortaya çıkardığını kaydetti.

Kurtulmuş, bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde alınan kararların, dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu gösterdiğini, ayrıca İsrail'in katliamlarına karşı kurulan insanlık cephesinin yeryüzünde Filistinlilere destek veren ülkelerin ve insanların varlığını artırdığını söyledi.

İsrail'in en büyük gücünün ne askeri kabiliyeti ne teknolojisi ne uluslararası finans çevreleri ve medya üzerindeki hakimiyeti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İslam ülkelerinin dağınıklığı, parçalanmışlığı, inisiyatifsizliği ve kararsızlığının İsrail'in en büyük gücü olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte insanlıktan ve vicdandan yana olan ülkelerin bir araya getirilmesiyle Filistin davasına verilen desteğin artırılacağını dile getiren Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir araç olabileceğini ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.