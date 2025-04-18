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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısında Görüşmeler Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısında Görüşmeler Yaptı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Filistin davasına uluslararası destek sağlama arzusunu dile getirirken, Ürdün'e teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conrad Otel'deki görüşmede Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı, Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform olarak ortaya koymayı arzuladıklarını ifade etti.

Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunmak konusunda sorumluluklarının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin davasına güçlü destek veren Ürdün'e şükranlarını iletti.

Kurtulmuş, bu yeni inisiyatifin muvaffak olması ve toplantı sonucunda alınacak kararların hayır getirmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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