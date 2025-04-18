TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısında BAE ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Conrad Otel'deki görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yeni bir başlangıçla bugün uluslararası camiada yerini almaya başlayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarına karşı uluslararası alandaki tepkilerin, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail aleyhinde alınan kararların hem İsrail hem de Filistin davası açısından yeni bir dönemi başlattığını kaydede Kurtulmuş, bundan sonra Filistin davası için uzun yıllar sürecek ciddi, sabırlı bir siyasi mücadelenin başlayacağını belirtti.

Kurtulmuş, Filistin meselesinin bütün insanlığın ortak konusu haline getirilmesi için çalışmayı amaçladıklarını, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin Devleti'nin varlığını resmen kabul eden ülkelerin tamamının da aktif bir şekilde Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu inisiyatifinde yer alması için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam dünyasının en önemli ülkelerinden birisi olan BAE'nin bu uluslararası oluşuma büyük katkılarının olacağına inandığını vurgulayan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash'a teşekkür etti.