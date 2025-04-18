TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Katar ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim'le görüşme yaptı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Conrad Otel'de yapılan görüşmede, Filistin davasının bayraktarından birisinin Katar olduğunu belirterek, bu ülkeye Filistin davasına verdiği destek için teşekkür etti.

Katar'ın Filistin halkına gösterdiği yakın ilgiyi tarihçilerin güçlü şekilde yazdığını ve yazmaya devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, büyük bir cesaretle ve kararlılıkla Filistin meselesini başından itibaren destekleyen bu ülkenin, Gazzeli ve Filistinlilerin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması yönünde kararlı duruş sergilediğini belirtti.

Kurtulmuş, Filistin meselesini, bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerin meselesi olmasının ötesine taşımak arzusunda olduklarını anlatarak, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın başlangıcındaki temel fikrin de bu olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, zaman içerisinde söz konusu inisiyatifin genişletilmesi imkanının da bulunduğuna dikkati çekerek, toplantıda ortaya konulacak çalışmalarla bütün ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesini, iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesini sağlamak gerektiğini vurguladı.

Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın da yeni bir uluslararası inisiyatifin başlangıcı olacağına işaret etti.

Kurtulmuş, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin de güçlü şekilde artarak devam ettiğini, iki ülke parlamentolarının dostluk gruplarının birlikte çalışmasının Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğine ve kardeşliğe katkı sunacağını belirterek, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim'i resmi ziyaret için Ankara'ya davet etti.