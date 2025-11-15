Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin 37. Yılını Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünde, özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulacağına olan inancını vurguladı ve Filistin şehitlerini andı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37'nci yılını kutladı. Kurtulmuş, "Böylesine anlamlı bir günde, şartlar ne olursa olsun, nehirden denize özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulacağına olan sarsılmaz inancımı yineliyor; adaletin, barışın ve özgürlüğün Filistin topraklarında hakim olacağı günlerin uzak olmadığını yürekten diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37'nci yılını kutladı. Kurtulmuş, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin Devleti'nin ilanının 37'nci yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehidlerini ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Böylesine anlamlı bir günde, şartlar ne olursa olsun, nehirden denize özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulacağına olan sarsılmaz inancımı yineliyor; adaletin, barışın ve özgürlüğün Filistin topraklarında hakim olacağı günlerin uzak olmadığını yürekten diliyorum."

