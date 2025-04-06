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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı ile Görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'da Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini vurguladı. Kurtulmuş, ortak projelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo ile görüştü

TAŞKENT - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Taşkent'te Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile görüştü. Kurtulmuş, Taşkent Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Fildişi Sahili'nin, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanlığını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü, dönem başkanlığını devralacak Endonezya'nın da aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Türkiye için önemli bir dost ve ortak olduğunu vurguladı

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında, mesafelerin uzaklığına rağmen çok yakın, sıcak ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde Afrika ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirdiklerini, ülkelerin karşılıklı menfaatlerini sağlayacak müşterek projelerle ilişkileri daha da ilerletme arzusunda olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Türkiye için önemli bir dost ve ortak olduğunu belirterek, iki ülkenin her alanda her türlü işbirliğine açık olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fildişi Sahili'ne "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davet

İstanbul'da 18 Nisan'da düzenlenecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini de ileten Kurtulmuş, Filistin meselesinde hep birlikte ortak adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, Filistin'de akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak çabalarını ortaklaştırmalarının önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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