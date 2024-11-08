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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya gelerek tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki dostluğu geliştirme vurgusunda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisinde gerçekleşen görüşmede, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Maharani'yi tebrik ederek yeni dönemde de başarılı hizmetlere imza atması temennisini dile getirdi.

Türkiye ve Endonezya'nın birçok alanda yakın görüşleri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, milletler arasında da var olan dostluğu daha ileriye götürme ve buradan pozitif sonuçlar çıkarma arzusunda olduklarını belirtti.

Filistin konusunda Endonezya'nın hem hükümet hem de millet olarak ciddi bir duruş sergilediğini ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının durdurulması, barışın sağlanması, acil ateşkesin temin edilmesi ve iki devletli çözüm temelinde bir sürecin başlatılması konusunda Endonezya'nın tavrını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
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