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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının...

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır."

Kaynak: AA / Güncel

Orta Doğu Filistin Dünya Güncel Haberler

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