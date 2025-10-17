TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sur ilçesindeki tarihi Ulucamii'de kıldığı cuma namazının ardından, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Ardından Yenişehir ilçesindeki Vilayet binasına geçen Kurtulmuş, Vali Murat Zorluoğlu, kaymakamlar ve vali yardımcıları tarafından karşılandı. Kendisini bekleyen polis mangasını selamlayan Kurtulmuş, 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, bir süre Vali Zorluoğlu ile görüştü.

Kurtulmuş, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edip, eş başkanlar Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile bir süre görüştü.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,