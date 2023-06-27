TBMM Başkanı Kurtulmuş Depremzedeleri Ziyaret Etti

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Kurtulmuş, buradan ayrıldıktan sonra TOKİ tarafından daha önce Kurtlar Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleştirilen ve depremde eşi ve oğlunu kaybeden Zahide Üzüm ile eşi, oğlu ve kızını kaybeden Ayşe Türksayar'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş ile milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör de eşlik etti.

Kahramanmaraş'ta konaklayacak olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nda bayram namazını Tanrıverdi Camii'nde kılacak. Kurtulmuş, namazın ardından EXPO 2023 alanındaki konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaşacak.