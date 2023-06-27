TBMM Başkanı Kurtulmuş: Depremin yaralarını güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremin yaralarını güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğimizi söyledi. Kurtulmuş, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

KAHRAMANMARAŞ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadığını belirterek, "İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler, yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve kurum amirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin 6 Şubat'ta tarihin az gördüğü büyük bir yıkıma şahitlik ettiğini belirti.

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş daha sonra depremin ardından yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında Vali Ömer Faruk Coşkun'dan brifing aldı.