TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu saldırı tesadüf değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'lı teröristler tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne ( Tusaş ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı zamanlama ve mekan itibariyle tesadüf değil. Hem zamanlaması itibariyle hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tusaş'ı ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Kurtulmuş, şehitlere rahmet dileyerek, "Bu hain saldırıyı bütün şiddetimizle, bütün kararlılığımızla kınadığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Böylesine önemli bir dönemde birlik beraberlik içerisinde bu saldırıları defedeceğimizi ve asla teröre teslim olmayacağımızı bir kere daha buradan, Kahramankazan'dan milletimize ilan ediyorum" dedi.

'İKİ TANE TERÖRİSTTEN İBARET DEĞİL'

Saldırının tesadüfi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu saldırı zamanlama ve mekan itibarıyla tesadüf değil. Hem zamanlaması itibarıyla hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz. ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Dün hastanede yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde de görmüştük. Bugün de burada gördük ki o yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz burada tekrar vazifelerinin başına döndüler. Burada vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiler" diye konuştu.

'ÇALIŞMA AZİMLERİNİ ÇOK DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIMIŞTIR'

Bu saldırının TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk milli savunma sanayinde çalışan bütün kişilerin milli duygularını çok daha güçlendirdiğini kaydeden Kurtulmuş, "Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. İnşallah bu azim ve kararlılık içerisinde Türk milli savunma sanayi, dünyada önder sektör olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu savunma sanayinde gerçekleştirilen atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun ya da kuruluşlarının gerçekleşmesini, güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması, Türkiye'nin 'tam bağımsızlık' hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

'DÜŞMANIN KİM YA DA KİMLER OLDUĞU BİZİM İÇİN FARK ETMEZ'

Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye'nin asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla birlikte hep daha ileriye doğru gidecektir. Düşmanın kim ya da kimler olduğu bizim için fark etmez. Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayini hedef olarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, savunma sanayimize bir gerileme, geri adım atma; asla böyle bir durum gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayi yöneticilerimiz başta olmak üzere, mühendislerimiz başta olmak üzere bu anlamda savunma sanayimiz daha ileriye adımlar atmaya devam edecektir" dedi.

'TÜRK MÜHENDİSLERİMİZİN YAŞ ORTALAMASI 33'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, savunma sanayideki gelişmeler nedeniyle birilerinin Türkiye'den rahatsız olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin bağımsız bir şekilde sadece kendi milli menfaatlerini önceleyerek adım atmakta olduğundan rahatsız olduklarını da biliyoruz. İftiharla söylemek isterim ki Türk savunma sanayinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'tür. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislerin, savunma sanayinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 50 küsurdur. Bunun bir tane manası var, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ, BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da terör saldırısını, bunu gerçekleştirenleri, bunun arkasındaki karanlık odakları lanetleyerek, "Yaşanan terör saldırısı, milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği savunma sanayimize dönük bir saldırı olmuştur. Şunun altını ben de çok güçlü bir şekilde çizmek isterim; terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz. Bu terörü yapanlar, bunu araç olarak kullananlar, bir amaçla, gayeyle bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar, biz daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Biz aksine kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar. Savunma sanayimizin çalışanlarına, bu alandaki gurur duyduğumuz şirketlere dönük moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine savunma sanayimizin kahraman çalışanları, gurur duyduğumuz firmalarıyla birlikte hükümet olarak bu alanda daha büyük azimle, daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ YARINLARA ULAŞACAK'

Terörü yapanlar neyi murat ediyorsa onun tam aksini gerçekleştireceklerini söyleyen Yılmaz, "Ülkemiz bu konuda çok deneyimli, çok acılar yaşadı. Bunu araç olarak kullananlara buradan bu açık ve net mesajı vermek isteriz; Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bugün TUSAŞ'ta da gördük, yaralarını tedavi ettiren çalışanlar gelip görevlerinin başında daha büyük heyecanla, daha büyük azimle çalışıyorlar. Hayatlarını bu dava yolunda, büyük güçlü Türkiye yolunda feda eden kardeşlerimizin mirasını ancak bu şekilde en güçlü şekilde taşıyabiliriz, geleceğe taşırız. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Başkalarını rahatsız etmek için değil, zarar vermek için değil, tam aksine adaleti sağlamak için, huzuru sağlamak için, ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde barışı sağlamak için caydırıcı bir güç olarak Türkiye çok daha emin adımlarla yoluna devam edecektir. Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla, terörü araç olarak kullananlarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.